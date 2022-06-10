Галкин и Пугачёва уедут из Израиля летом

У шоумена Максима Галкина запланирована серия больших концертов в Европе, рассчитанная на русскоязычных поклонников артиста. Туда юморист собирается отправиться после того, как завершит свой тур по Израилю.

В планах у Галкина — дать концерты в Польше, Латвии, Англии и Ирландии. Есть вероятность, что в Латвию вместе с супругом поедет и его жена Алла Пугачёва, которая скучает по Балтике и Юрмале. Не исключено, что звёздную чету будут сопровождать и их дети.

"Скорее всего, как минимум в Юрмалу семейство вылетит вместе. Ведь август — традиционное время, когда Пугачева и Галкин вместе с детьми отдыхали именно там, и причем долго, как правило, месяц", — пишет "МК".

Журналисты предположили, что сейчас Пугачёва неважно себя чувствует в Израиле из-за удушающей жары, которая в ближайшем будущем будет лишь усиливаться. Прибалтийский климат нравится певице как можно больше.

Единственное "но" — Примадонна не слишком жалует перелёты на самолётах. Но, вероятно, ради отдыха в Латвии она согласится на это, а в дальнейшем именно там будет ждать Галкина, который будет летать на день-два в Дублин и Лондон.