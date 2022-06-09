Скабеева о будущем Галкина и Лазаревой: "Так бывает со всеми предателями"

Телеведущая Ольга Скабеева негативно отозвалась о российских звёздах, которые поспешно уехали за рубеж после начала спецоперации на Украине.

Артистка назвала сбежавших знаменитостей "предателями", и предсказала, что они получат сполна за свой выбор с обеих сторон. Другого, по её мнению, просто не дано.

В качестве примера Скабеева привела телеведущую Татьяну Лазареву, ныне проживающую в Испании, и шоумена Максима Галкина, периодически записывающего едкие видео на политические темы из Израиля, в котором он находится уже три месяца вместе со своей супругой, Аллой Пугачёвой.

"Так бывает со всеми предателями. Когда предаешь родину, прилетает и с одной стороны, и с другой. Все нормальные русские люди испытывают презрение. То же самое будет и с товарищем Лазаревой, которая прямо сейчас измывается над родиной, пребывая в Испании. К огромному сожалению, то же самое будет и с некогда талантливым Галкиным", — сказала Скабеева.

Лазарева прямо заявляет, что в Россию больше возвращаться не планирует, а Галкин, хоть и прямо не говорит о своих планах на будущее, пока тоже не собирается прилетать в Москву, ведя активную концертную деятельность в Израиле.