Поплавская спрогнозировала будущее Невзорова* на Украине: "Выбросят его"

Актриса Яна Поплавская прокомментировала решение телеведущего Александра Невзорова* получить гражданство Украины. Артистка сравнила его с "брехливым бездомным псом", который ради собственной выгоды готов на всё.

Поплавская считает, что у журналиста появились некоторые изменения в сознании из-за возраста и призвала не обращать внимание на его поступки.

"Если говорить о Зеленском, то зачем Невзоров* ему нужен в принципе. Выбросят его точно так же", — заявила актриса в эфире программы "Место встречи" на канале НТВ.

* включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.