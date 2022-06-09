Актриса Яна Поплавская прокомментировала решение телеведущего Александра Невзорова* получить гражданство Украины. Артистка сравнила его с "брехливым бездомным псом", который ради собственной выгоды готов на всё.
Поплавская считает, что у журналиста появились некоторые изменения в сознании из-за возраста и призвала не обращать внимание на его поступки.
"Если говорить о Зеленском, то зачем Невзоров* ему нужен в принципе. Выбросят его точно так же", — заявила актриса в эфире программы "Место встречи" на канале НТВ.
* включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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