Российский юморист Максим Галкин заявил, что в августе посетит Латвию. Звезда планирует выступить в Юрмале.
"Спешу вас обрадовать. Четвёртого августа в Юрмале — мой сольный концерт", — сказал Галкин.
Он сообщил, что мероприятие традиционно пройдёт в зале "Дзинтари". Как подчеркнул шоумен, зрители увидят новую программу. По словам Галкина, часть средств, которые он получит в ходе гастролей, отправят в фонд помощи украинским беженцам.
Ранее композитор Александр Добронравов сказал, что Галкин и известная исполнительница Алла Пугачёва могут вернуться в Россию. По мнению певца, юмористу даже позволят организовать концерты в центральной части нашей страны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.