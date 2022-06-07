Максим Галкин анонсировал концерт в Латвии

Российский юморист Максим Галкин заявил, что в августе посетит Латвию. Звезда планирует выступить в Юрмале.

"Спешу вас обрадовать. Четвёртого августа в Юрмале — мой сольный концерт", — сказал Галкин.

Он сообщил, что мероприятие традиционно пройдёт в зале "Дзинтари". Как подчеркнул шоумен, зрители увидят новую программу. По словам Галкина, часть средств, которые он получит в ходе гастролей, отправят в фонд помощи украинским беженцам.

Ранее композитор Александр Добронравов сказал, что Галкин и известная исполнительница Алла Пугачёва могут вернуться в Россию. По мнению певца, юмористу даже позволят организовать концерты в центральной части нашей страны.