Крапивина: Лобода готова выступать перед россиянами за 70 тысяч евро

Пресс-секретарь певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина заявила, что исполнительница готова выступать перед россиянами за 70 тысяч евро, если мероприятие будет проходить в Объединённых Арабских Эмиратах.

"Если в Дубае, без проблем, конечно. Гонорар у нас стандартно 70 тысяч евро на корпоративные мероприятия. Но в связи с тем, что сейчас обстановка такая сложная у всех, то мы делаем 70 тысяч евро уже с включенными туда перелетом", — сообщила она в комментарии РЕН ТВ.

По словам пресс-секретаря, Лобода в настоящее время не выступает на территории России, добавив, что у заказчиков, находящихся на территории РФ, не возникнет проблем с предоплатой концерта.

Ранее сообщалось, что в России запретили въезд на территорию страны некоторым культурным деятелям Украины до 2072 года, в частности, Лободе.