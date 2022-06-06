Макс Корж отменил все концерты в Белоруссии и России в этом году

Белорусский рэп-певец Макс Корж сообщил в своих соцсетях, что отменяет все запланированные ранее в Белоруссии и России концерты.

Музыкант обратился к своим поклонникам, объяснив, что он не может петь про "жизнь в кайф" в то время, когда каждый день эти жизни отбираются. В этом году концертов в наших странах не будет, заявил рэпер, посоветовав "беречь себя". Он также выразил надежду, что "всё будет хорошо".

Отметим, 25 июня Корж должен был выступить с концертом в Екатеринбурге, а в июле и сентябре гастроли были запланированы в Новосибирске и Санкт-Петербурге.

На какую дату артист перенёс выступления, не уточняется.

Напомним, ранее появились сообщения, что Корж собирается выступить с концертами в России и Белоруссии, несмотря на негативное отношение к спецоперации.