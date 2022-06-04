Кушанашвили: у ушедшего из шоу-бизнеса Валерия Меладзе очень плохо с финансами

По словам журналиста Отара Кушанашвили, перец Валерий Меладзе, ранее принявший решение оставить шоу-бизнес, едва сводит концы с концами из-за острой нехватки денег ввиду отсутствия стабильных доходов.

Как выразился Кушанашвили, карьера Меладзе сейчас напоминает след камня, упавшего в воду.

"Валера, который лучше всех пел о любви, сидит дома и говорит: "Работы нет и, скорее всего, не будет. Вернусь в первую профессию". Когда услышал его голос в телефоне, чуть не расплакался", — рассказал расчувствовавшийся Кушанашвили в эфире своего шоу "Каково?!", выходящего на YouTube.

Валерий Меладзе объявил о своём уходе из шоу-бизнеса в конце мая. По словам артиста, он решил вновь заняться научной работой, той, что занимался до появления на сцене — раньше его специализацией была очистка воды.

По мнению продюсера Кима Брейтбурга, Валерий Меладзе мог объявить о своём уходе со сцены под влиянием эмоций. Тем же порывом эмоций и врождённой импульсивностью артиста Брейтбург объяснил и критику певцом политических шагов России, которая привела к сложностям в концертной деятельности.