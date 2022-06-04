Успенской грозит тюремный срок за избиение собаки соседей

Королеве русского шансона Любови Успенской грозит реальный тюремный срок за то, что она жестоко избила соседскую собаку.

У пострадавшего животного — бульдога восьмилетнего возраста — ветеринары диагностировали серьёзную травму левого глаза. Диагноз избитого чужого питомца — гиперемия, то есть избыточный прилив крови, язва роговицы и отёк глаза.

Все названные увечья могут стоит певице трёх лет тюремного заключения, которого можно было бы избежать, если бы Успенская согласилась оплатить избитой ею собаке необходимое лечение. Однако, как рассказал адвокат исполнительницы, Александр Добровинский, Успенская отказалась решить этот вопрос миром, договорившись с хозяевами пострадавшего пса.

Инцидент произошёл, когда Успенская гуляла со своей собачкой, йоркширским терьером, к которому подбежал маленький соседский французский бульдог, желающих поиграть. Но певица подумала, что её питомцу угрожает опасность, поэтому со всех ног погналась за потенциальным "обидчиком" и в результате погони оказалась во дворе частного дома, где столкнулась с другим французским бульдогом, старым и с трудом передвигающимся. Успенская избила несчастное животное по голове рукояткой от поводка, и при этом кричала и на собаку, и на её хозяев, грозя всех уничтожить.