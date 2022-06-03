Тарзан выступил за "русский мир" и посоветовал Западу учить историю

Стриптизёр Сергей Глушко, больше известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, высказал своё возмущение по отношению к тем, кто пытается любыми путями уничтожить Россию, и всё, что с ней связано.

"Русский мир был, есть и будет! И никакая нежить не сможет этому помешать! Зарубите это на своих иностранных носах! Учите историю, пока она сама вас не выучила", — с чувством заявил супруг Наташи Королёвой.

До этого Тарзан уже демонстрировал своё неодобрение позицией российских знаменитостей, которые уехали из страны в сложный для неё период. Он уже не раз высказывался на эту тему, в последний же раз стриптизёр отметил, что чувствует по отношению к звёздным беглецам жалость.

По мнению Тарзана, тем знаменитостям, которые покинули Россию, испугавшись начала спецоперации на Украине, едва ли будут снова рады на родине, если они решат вернуться.