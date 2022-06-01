Ротару поставила "лайк" на оскорбление Пугачёвой в адрес россиян

Украинская исполнительница София Ротару выразила поддержку своей российской коллеге Алле Пугачёвой, хотя раньше между артистками не наблюдалось тёплых отношений.

Ранее на здании телецентра "Останкино" кто-то оставил надпись неприятную для Пугачёвой надпись.

"Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно всех тут [достала]", — красовалось на фасаде.

Ответ Примадонны на это оскорбление не заставил себя долго ждать.

"Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!" — написала Пугачёва в своих соцсетях.

Под этими словами артистки поставила "лайк" и Ротару, и это несмотря на то, что обе исполнительницы с давних пор не испытывают друг к другу дружеских чувств.

Пугачёва вместе со своим супругом Максимом Галкиным с самого начала российской спецоперации на Украине живёт в Израиле, и, невзирая на свои первоначальные заверения насчёт "отпуска и лечения" за границей, возвращаться на родину пока не собирается.