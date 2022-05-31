Киркоров заявил, что не крест стал главной причиной отмены его шоу в "Камертоне"

Филипп Киркоров с успехом провёл свои юбилейные концерты в Петербурге и Москве и готовится в тур по России. Однако Северо-Кавказская государственная филармония, которой принадлежит концертный зал "Камертон", где должен был пройти концерт Киркорова, известили в официальном письме, что ими было принято решение отменить концерт.

Гендиректор филармонии Светлана Бережная, объясняя мотивы, сослалась на жалобы от жителей Минеральных Вод, а также на мнение РПЦ по вопросу проведения концерта Киркорова.

"Вместе с тем, после юбилейного концерта артиста в Москве в министерство поступило более сотни обращений граждан, которые сочли известный эпизод концерта оскорблением своих нравственных и религиозных чувств", - цитирует Бережную "МК".

Киркоров признался, что расстроен отменой концерта. Артист отметил, что это последствия его слов в защиту уехавших из России Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. А вот крест, который якобы не понравился РПЦ, здесь совсем не причём, отметил Киркоров.

Во время исполнения песни "Мария Магдалена" Киркоров стоит на кресте. Это вызвало шум в социальных сетях, однако сам певец не понимает, почему на него накинулись хейтеры.

"Восторженные овации и аншлаги на моих концертах только убеждают меня в том, что большинство моих зрителей вовсе не оскорблены, а, наоборот, находятся со мной на одной волне. И мы дарим друг другу исключительно счастье, радость и позитив, то есть то, что всегда и было сутью моего творчества", — заявил артист.

Выступление Киркорова в Пятигорске было запланировано на середину июня.