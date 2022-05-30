СМИ: Первый канал может перезапустить шоу "Лучше всех" без Максима Галкина

В СМИ появилась информация, что Первый канал может перезапустить программу "Лучше всех" без Максима Галкина.

После начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачёвой и детьми выехали в Израиль. Ведущий вёл несколько шоу на Первом канале, и после его отъезда Первый канал быстро нашёл замену для шоу "Сегодня вечером" в лице Николая Цискаридзе. Однако про шоу "Лучше всех" разговоров было мало, потому что до осени съёмки не планировались.

"До сентября снимать шоу не планировали изначально. Будет ли Максим Галкин вести проект, неизвестно, но на данный момент замену ему никто не ищет точно", — сообщает источник Teleprogramma.pro.

"Лучше всех" стоит на паузе ещё с января 2022 года, и перерыв не связан с СВО или Галкиным. На данный момент Первый канал не даёт никаких данных о дате возвращения программы.