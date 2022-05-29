Запашный удивлён, что Макаревич выступает в РФ после высказываний о спецоперации

Представителя известной цирковой династии и народного артиста РФ Эдгарда Запашного поразило, что музыкант Андрей Макаревич продолжает выступать в России после своих высказываний о спецоперации на Украине, об этом пишет rostovgazeta.ru.

Своё недоумение Запашный выразил в Telegram-канале.

"В удивительное время мы живём. Концерты группы "Машина времени" запланированы в Санкт Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону", — написал он.

К записи прикреплено видео, в котором Макаревич посылает всех, кто использует символ Z.

Ранее латвийский режиссёр Алвис Херманис признался, что ему поступило множество угроз после того, как он высказался по поводу российской спецоперации на Украине. Он обвинил Запад в том, что сейчас происходит на украинской территории.