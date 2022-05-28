Актёр Алексей Чадов: "Я понял, что сценаристы — это счастливые люди"

Российский актёр театра и кино Алексей Чадов посетил развлекательное онлайн-шоу "ОК на связи!", где рассказал, как он пришёл к написанию сценариев, а также о фильме "Своя война", и как в этом кинопроекте оказался народный артист РФ Виктор Сухоруков.

По словам Чадова, он постепенно стал подходить к тому, чтобы попробовать себя в качестве кинорежиссёра. Всё началось с небольших рекламных роликов и клиповых зарисовок, работа над которыми вызвала интерес и желание попробовать себя в более крупном проекте. Настоящее погружение произошло уже в процессе написания сценария к фильму "Своя война".

"Мне понравилось, что на рефлексию не оставалось совершенно никакого времени. Я понял, что сценаристы — это счастливые люди", — сказал он.

Что касается кинокартины "Своя война", Чадов поведал, что эта история о Иване Ермакове, который давно вернулся с войны и теперь столкнулся с миром, изменившимся сумасшедшим образом.

Об актёре Викторе Сухорукове, который сыграл одну из главных ролей в этом фильме, Чадов отзывается с заметным уважением.

"Виктор Сухоруков — большой величины артист. Я его люблю, как зритель. Честно скажу, сначала мы утвердили другого актёра на эту роль, но он не смог сниматься. Виктор Иванович с высоты своего авторитета вполне мог сказать: "Да что вы! Кому вы звоните?". Никто бы не осудил, но он сделал совершенно по-другому, сказав: "Да, пойду", — рассказал он.

Чадов признался, что сейчас завершает работу над третьим сценарием, который будет довольно интересным, однако будет ли он актуален в наши дни, покажет время.

В конце выпуска актёр и начинающий кинорежиссёр поделился девизом, с которым он неизменно движется по жизни.

"Never give up. Советую всем, работает железобетонно", — резюмировал он.