Актёр Ивар Калныньш: "С Россией я закончил все отношения"

Советский и латвийский актёр Ивар Калныньш заявил, что с Россией его больше ничего не связывает.

Его слова приводит argumenti.ru, отмечая, что артист долго не высказывал своё мнение в отношении напряженной политической обстановки в мире.

"У меня более половины проектов, в которых я участвую вне Латвии, связаны с Украиной. Конечно, теперь проекты с украинцами приостановлены, потому что физически невозможно. Но с украинцами у меня проекты ещё будут, как только ситуация успокоится, а вот с Россией я закончил все отношения. Сам туда не звоню — не хочу разочаровываться в людях", — сказал он.

Ранее певец Николай Басков заявил, что разрывает дружеские отношения с украинскими коллегами. При этом, по его словам, никакого раскола в российском шоу-бизнесе нет.

"Раскола в российском шоу-бизнесе на самом деле нет. Те, кто мыслят, как я вместе ездят со мной по стране. Поддерживают беженцев, военных. С украинскими музыкантами мы когда-то делили сцену, но после их высказываний они для не существуют как коллеги", — сказал он.