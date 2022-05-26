Диана Арбенина находится в России и не собирается уезжать

Российская певица, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина находится в России, слухи о её отъезде — ложь, об этом пишет kursdela.biz.

Отмечается, что Арбенина никогда не раскрывала свою позицию по поводу нынешней политической ситуации. Однако публика стала подозревать, что певица выражает её в своём творчестве.

После исполнения в челябинском клубе новой песни "Не молчи" пошли слухи о том, что Арбенина собирается покинуть Россию. Позже появилась информация, что её видели в аэропорту Стамбула.

"Полная чушь! Она работает, готовится к продолжению тура. Как бы не хотели "некоторые", никуда она не уедет", — рассказали знакомые певицы.

Ранее артист Николай Басков заявил, что разрывает дружеские отношения с украинскими коллегами. При этом, по его словам, никакого раскола в российском шоу-бизнесе нет.

"Раскола в российском шоу-бизнесе на самом деле нет. Те, кто мыслят, как я, вместе ездят со мной по стране. Поддерживают беженцев, военных. С украинскими музыкантами мы когда-то делили сцену, но после их высказываний они для меня не существуют как коллеги", — сказал он.