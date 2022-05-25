Полина Гагарина призналась, что не прочь снова выйти замуж

Российская певица Полина Гагарина не любит делиться подробностями своей личной жизни, скрывая то, что в ней происходит после развода с фотографом Дмитрием Исхаковым.

Поклонникам остаётся только гадать о сердечных переживаниях артистки, которая решила подлить масла в огонь, опубликовав неожиданное фото.

На снимке Гагарина красуется в белом свадебном платье. Подпись, сделанная исполнительницей под фото, тоже говорит о многом.

"Уж замуж невтерпёж", — написала знаменитость.

Только недавно Гагарина, долго хранившая молчание, решила признаться, что её сердце несвободно. Говорят, что у артистки роман с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Хотя молодые люди и не подтверждали эту информацию официально, журналисты успели много раз запечатлеть их на отдыхе и свиданиях.

Со своим предыдущим супругом Дмитрием Исхаковым Гагарина развелась в 2020 году.