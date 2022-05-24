Публицист Гельман: Пугачёва не остановится, защищая честь Галкина

После того, как телеведущий Максим Галкин уехал в Израиль с началом российской спецоперации на Украине, он периодически выкладывает скандальные посты и ролики в своих соцсетях, высказывая свою точку зрению относительно происходящего в мире.

Российские пользователи такое поведение не одобряют. Многие даже называют Галкина из-за его поведения, отъезда и высказываний предателем.

При этом жена юмориста, Алла Пугачёва, сохраняет нейтралитет и никак не комментирует происходящее с её мужем. Многим пользователям очень интересно, почему Примадонна до сих пор молчит.

Обозреватель Марат Гельман рассказал в своём шоу "И грянул Грэм", что певица понимает силу речи, и знает, что "слово — не воробей".

"Я услышал: "Если на Максима заведут дело то, тогда я начну говорить и уже не остановлюсь". Она, конечно, не борец, не мыслит себя общественным деятелем. У нее позиция эмпатии женщины, которая переживает за людей", — цитирует Гельмана "СтарХит".