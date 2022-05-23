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Автор Елена Ивченко

Ургант россиянам: "Пользуйтесь проверенными источниками"

Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант призвал россиян пользоваться проверенными источниками, а не доверять информации, которую распространяет Ксения Собчак.

"Я пропустил, видимо. Я не так активно слежу за повесткой, с каких пор Ксения Собчак стала новостным агентством в нашей стране? (…). Я вас попрошу о следующем: пользуйтесь проверенными источниками", — сообщил он изданию URA. RU.

Ранее Собчак поделилась новостями об Урганте, который лишился работы на Первом канале. Телеведущий приедет в Екатеринбург в конце июня и проведет в городе фестиваль Ural Music Night.

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Автор: Елена Ивченко
иван ургант ксения собчак
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