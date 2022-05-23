Телеведущий Иван Ургант призвал россиян пользоваться проверенными источниками, а не доверять информации, которую распространяет Ксения Собчак.
"Я пропустил, видимо. Я не так активно слежу за повесткой, с каких пор Ксения Собчак стала новостным агентством в нашей стране? (…). Я вас попрошу о следующем: пользуйтесь проверенными источниками", — сообщил он изданию URA. RU.
Ранее Собчак поделилась новостями об Урганте, который лишился работы на Первом канале. Телеведущий приедет в Екатеринбург в конце июня и проведет в городе фестиваль Ural Music Night.
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