Ургант россиянам: "Пользуйтесь проверенными источниками"

Телеведущий Иван Ургант призвал россиян пользоваться проверенными источниками, а не доверять информации, которую распространяет Ксения Собчак.

"Я пропустил, видимо. Я не так активно слежу за повесткой, с каких пор Ксения Собчак стала новостным агентством в нашей стране? (…). Я вас попрошу о следующем: пользуйтесь проверенными источниками", — сообщил он изданию URA. RU.

Ранее Собчак поделилась новостями об Урганте, который лишился работы на Первом канале. Телеведущий приедет в Екатеринбург в конце июня и проведет в городе фестиваль Ural Music Night.