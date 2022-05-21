Режиссёр Михалков резко ответил на заявление музыканта Макаревича о россиянах

Многие российские медийные личности покинули страну после начала военной спецоперации на Украине. Некоторые их осуждают, а некоторое и одобряют их выбор. Так, уехавших соотечественников поддержал Андрей Макаревич. Музыкант находится в Израиле вместе со своей семьёй и в одном из своих обращений назвал россиян "мудачьём".

Режиссёр Никита Михалков резко ответил музыканту в авторской программе "Бесогон TV" на YouTube:

"У меня возник вопрос: это вот их вы, господин Макаревич, считаете мудачьём? А давайте у них спросим, кем они вас считают?"

Михалков напомнил, что на шествие "Бессмертного полка" вышли миллионы граждан России, которые солидарны с той борьбой, которую ведёт их страна против нацизма, который присутствует в центре Европы.