Многие российские медийные личности покинули страну после начала военной спецоперации на Украине. Некоторые их осуждают, а некоторое и одобряют их выбор. Так, уехавших соотечественников поддержал Андрей Макаревич. Музыкант находится в Израиле вместе со своей семьёй и в одном из своих обращений назвал россиян "мудачьём".
Режиссёр Никита Михалков резко ответил музыканту в авторской программе "Бесогон TV" на YouTube:
"У меня возник вопрос: это вот их вы, господин Макаревич, считаете мудачьём? А давайте у них спросим, кем они вас считают?"
Михалков напомнил, что на шествие "Бессмертного полка" вышли миллионы граждан России, которые солидарны с той борьбой, которую ведёт их страна против нацизма, который присутствует в центре Европы.
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