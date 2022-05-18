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Автор Ольга Лебедева

Победители "Евровидения" поблагодарили Папу Римского за "освобождение азовцев*"

Шоу-бизнес

Украинский оркестр "Калуш", победивший на песенном конкурсе "Евровидение", поблагодарил Папу Римского Франциска за "эвакуацию" солдат, в том числе неонацистов "Азова"*, из подвалов мариупольской "Азовстали".

С чего вдруг им привиделось, что понтифик организовал выход "сидельцев" — непонятно. Как непонятно и то, каким образом он уговаривал нацистов сдаться в плен.

Напомним, порядка 265 солдат покинули территорию металлургического комбината в понедельник вечером и были взяты под стражу войсками Донецкой Народной Республики (ДНР). Ранее украинский Генштаб признал, что бойцы получили приказ сложить оружие и сдаться.

На своей волне

В понедельник вечером в официальном аккаунте "Калуш" в одной из соцсетей появился пост, в котором капитуляцию назвали "эвакуацией”, и пояснили, видимо, для непонятливых, что организовал это лично глава Католической церкви.

"Спасибо, Папа Франциск, — написали музыканты. — Эвакуация "Азовстали" наконец-то началась. Сейчас героям Украины оказывают медицинскую помощь. Да благословит вас Бог!”

Остаётся непонятным один момент: кто и зачем помешал музыкантам праздновать победу, прервав банкет россказнями о звонке Папы боевикам и его приказе сдаться в плен?

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

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Автор: Ольга Лебедева
Темы папа римский
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