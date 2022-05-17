Глава Минкульта Румынии Ромашкану: "Евровидение" нуждается в перезагрузке

Министр культуры Румынии Лучиан Ромашкану заявил, что политизированный конкурс "Евровидение" нуждается в перезагрузке.

Музыкальный конкурс "Евровидение" в 2022 году прошёл в Турине. Победителем стала Украина, которая смогла набрать рекордный 631 балл. Однако не всё так просто. Фанаты конкурса уже давно возмущены тем, что реально достойных певцов засуживают по политическим причинам. При этом организаторы позиционируют "Евровидение" как "конкурс вне политики" и постоянно напоминают, что конкурс был создан для объединения стран.

Голосование на конкурсе проводится в два этапа. Первый этап — голосуют зрители, второй этап — профессиональные члены жюри. Жюри в каждой стране своё, и чаще всего максимальные баллы отдаются странам-друзьям. В финале выглядит это всё максимально странно, но при этом интригующе. Если зрители в большинстве своём голосуют за исполнителя с красивым номером и хорошим вокалом, то голоса жюри выглядят необъективными.

"Я хотел бы, чтобы произошла полная перезагрузка "Евровидения", возможно, на базе только голосов зрителей, потому что это политическое разделение голосов, которые мы наблюдаем годами, не имеет ничего общего с художественным исполнением. Давайте все всеми способами заявлять о необходимости фундаментальной реформы "Евровидения", — заявил Ромашкану.

В этом году конкурс был окружён скандалами, начиная от отстранения России и заканчивая перераспределением организаторами баллов некоторых стран. В их число попала и Румыния, чьи голоса организаторы перераспределили и отдали 12 баллов Украине, а не Молдавии. По мнению Ромашкану, такое вмешательство вредит конкурсу.