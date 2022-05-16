Блогер Лена Миро решила "сосватать" Пугачёвой нового жениха

По мнению блогера Лены Миро, браку певицы Аллы Пугачёвой и шоумена Максима Галкина скоро придёт конец из-за резко изменившихся условий жизни после того, как звёздное семейство переехало в Израиль после начала российской операции на Украине.

Миро заметила, что в случае развода Пугачёвой стоит присмотреться к новому жениху вместо Галкина. По мнению блогера, достойной партией для Примадонны станет 40-летний исполнитель Дмитрий Билан, которому давно пора связать себя узами брака, уверена Миро.

"Хватит уже сидеть на сцене с потухшим взглядом — хорошая жена быстро вправит мозги", — сказала Миро, имея в виду Пугачёву.

Блогер добавила, что притирание к новому жениху у Пугачёвой едва ли пройдёт совсем гладко, ведь Билан, по её словам, мужчина уже не молодой, "с привычками, с предпочтениями". При этом Миро убеждена, что Пугачёва с её опытом эти сложности быстро преодолеет.