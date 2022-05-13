Стало известно о закрытии "Вечернего Урганта". Об этом сообщило издание PeopleTalk.
Сообщается, что студию в Останкино разбирают спустя 10 лет работы передачи.
Источник рассказал, что телешоу на "Первом канале" закрыто официально.
"Коллеги сообщают, что "Вечерний Ургант" официально закрыли: сейчас студию программы разбирают и вывозят из Останкино", — в частности, сказано в публикации.
Также там опубликованы снимки разобранного съемочного оборудования.
Информация о закрытии шоу витала в слухах еще в феврале, правда, "Первый канал" их опровергал: тогда в пресс-службе телеканала объясняли, что отсутствие программе в сетке вещания связано с работой телеканала в информрежиме.
Ранее слух о том, что "Вечерний Ургант" планируется закрыть, опубликовала в социальных сетях журналистка и ведущая Ксения Собчак.
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