PeopleTalk: шоу "Вечерний Ургант" закрыли — студию в Останкино разбирают

Стало известно о закрытии "Вечернего Урганта". Об этом сообщило издание PeopleTalk.

Сообщается, что студию в Останкино разбирают спустя 10 лет работы передачи.

Источник рассказал, что телешоу на "Первом канале" закрыто официально.

"Коллеги сообщают, что "Вечерний Ургант" официально закрыли: сейчас студию программы разбирают и вывозят из Останкино", — в частности, сказано в публикации.

Также там опубликованы снимки разобранного съемочного оборудования.

Информация о закрытии шоу витала в слухах еще в феврале, правда, "Первый канал" их опровергал: тогда в пресс-службе телеканала объясняли, что отсутствие программе в сетке вещания связано с работой телеканала в информрежиме.

Ранее слух о том, что "Вечерний Ургант" планируется закрыть, опубликовала в социальных сетях журналистка и ведущая Ксения Собчак.