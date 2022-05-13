Ваенга: при Путине не будет ядерной войны

Российская исполнительница Елена Ваенга призналась, что испытывает искреннее и глубокое восхищение главой РФ Владимиром Путиным.

Певица призналась в разговоре с блогером Ксенией Собчак, что во время посещения храма молится за Путина, как за родного и близкого человека.

Ваенга добавила, что не представляет, что ждёт страну, если вдруг с президентом "что-нибудь произойдёт". Она уверена, что он такой один, и никто не смог бы его заменить.

Артистка заверила, что чувствует себя спокойно и уверенно, потому что знает, что Путин по-прежнему "у руля".

"Я очень переживаю за то, что с нашим президентом что-то случится. Никто его не заменит. Он очень сильный и мне с ним не страшно. Я знаю, что если Владимира Путина не станет…я не знаю, что станет с моей страной. При нем не будет ядерной войны", — сказала Ваенга.