Безруков осудил россиян за шутки про атаку на Rutube: "Чему смеётесь?"

Народный артист РФ Сергей Безруков поддержал руководителей российского онлайн-сервиса Rutube. Как подчеркнул актёр, взлом платформы не является поводом для смеха.

"В злорадных шутках про падение Rutube всё больше слышится гоголевское "Чему смеётесь?", — сказал артист.

По его мнению, в прошлом работе видеопортала уделяли слишком мало внимания. Однако из-за киберпреступников специалисты сервиса обнаружат слабые места и улучшат его, отметил актёр. Также он положительно оценил борьбу IT-экспертов, которые решили проблему за несколько дней.

"Главное, что Rutube работает, и что режиссёры могут продолжать выкладывать там фильмы и спектакли, а зрители — их смотреть", — заключил Безруков.

Ранее хакеры Anonymous заявили, что они отвечают за атаку на Rutube. Киберпреступники предположили, что платформа исчезнет навсегда.