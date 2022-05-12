Знаменитое шоу Ивана Урганта "Вечерний Ургант" больше не будет появляться в эфире Первого канала. Об этом общественность проинформировала телеведущая Ксения Собчак, выразив по поводу закрытия программы своё искреннее сожаление.
"Урганта закрыли. Очень жаль. Была лучшая программа на ТВ. Ваня, люблю, и лучи поддержки", — сказала Собчак.
Эту запись блогер сопроводила видеозаписью того, как разбирают студию, в которой проходили съёмки "Вечернего Урганта".
Пока эту информацию никак не прокомментировали представители Первого канала, на котором телешоу выходило в течение десяти лет.
Между тем бессменного ведущего передачи Ивана Урганта поклонники забрасывают вопросами и происходящем и просьбами вернуться на телевидение в любом качестве и виде.
После начала российской спецоперации на Украине Иван Ургант с семьёй надолго уезжал в Израиль, породив своим отъездом множество пересудов. Тем не менее ведущий всё-таки вернулся в Москву, однако стало известно, что он продаёт свою элитную недвижимость в столице и в Подмосковье.
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