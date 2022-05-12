Ксения Собчак: "Урганта закрыли. Очень жаль"

Знаменитое шоу Ивана Урганта "Вечерний Ургант" больше не будет появляться в эфире Первого канала. Об этом общественность проинформировала телеведущая Ксения Собчак, выразив по поводу закрытия программы своё искреннее сожаление.

"Урганта закрыли. Очень жаль. Была лучшая программа на ТВ. Ваня, люблю, и лучи поддержки", — сказала Собчак.

Эту запись блогер сопроводила видеозаписью того, как разбирают студию, в которой проходили съёмки "Вечернего Урганта".

Пока эту информацию никак не прокомментировали представители Первого канала, на котором телешоу выходило в течение десяти лет.

Между тем бессменного ведущего передачи Ивана Урганта поклонники забрасывают вопросами и происходящем и просьбами вернуться на телевидение в любом качестве и виде.

После начала российской спецоперации на Украине Иван Ургант с семьёй надолго уезжал в Израиль, породив своим отъездом множество пересудов. Тем не менее ведущий всё-таки вернулся в Москву, однако стало известно, что он продаёт свою элитную недвижимость в столице и в Подмосковье.