Леван Тодуа: со временем публика привыкнет к Цискаридзе в роли ведущего

Светский обозреватель Леван Тодуа заявил, что программу "Сегодня вечером" на Первом канале будут продолжать смотреть.

Телеведущий Максим Галкин вместе со своей семьёй уехал в Израиль после начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Юморист резко высказывался в адрес действий России, в связи с чем получил не самый положительный отклик от своих подписчиков. Руководством канала было принято решение заменить ведущего в программе "Сегодня вечером". Теперь вести вечернее шоу будет российский артист балета Николай Цискаридзе.

Тодуа отметил, что шоу как смотрели, так и будут смотреть, а небольшие скачки в количестве просмотров вполне обоснованы. По мнению обозревателя, Цискаридзе — интеллигентный и эрудированный мужчина, который станет достойным ведущим.

"Когда зрители привыкают к одному ведущему, у программы может быть скачок в цифрах: как вверх, так и вниз. Ничего, со временем публика к Цискаридзе привыкнет в роли ведущего, они будут равнозначно, так же, как и с Максимом Галкиным, эту передачу смотреть", — сказал Тодуа в беседе с Day. ru.