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Автор Елена Федорова

Дюжев получит 1,07 млн рублей за выступление в Казани

Шоу-бизнес

Выступление артиста Дмитрия Дюжева в Казани станет его самым дорогим госконтрактом. Город выплатит ему 1,07 млн рублей.

Дюжев получит 1,07 млн рублей за выступление в Казани

Как сообщает inkazan.ru, на выступление актёра, приуроченное к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Казань потратит 1,07 млн рублей, это следует из данных на портале госзакупок.

Отмечается, что Дюжев должен будет провести на сцене не менее получаса, он будет петь вместе с другими артистами.

Ранее появилась информация, что Дюжева попросили покинуть модный показ Валентина Юдашкина от лица его родных якобы из-за того, что актёр говорил с репортёрами о болезни дизайнера.

Позже актёр прокомментировал новость, растиражированную 5 ноября СМИ о том, что его выгнали с шоу модельера. Дюжев сказал, что ему стыдно за журналистов, которые выставили его в неприглядном виде, приписав ему конфликт с Юдашкиным. Он добавил, что статьи в СМИ никак не смогут повлиять на его отношения с модельером и его семьёй.

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Автор: Елена Федорова
Темы россия казань дмитрий дюжев
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