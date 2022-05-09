Дюжев получит 1,07 млн рублей за выступление в Казани

Выступление артиста Дмитрия Дюжева в Казани станет его самым дорогим госконтрактом. Город выплатит ему 1,07 млн рублей.

Как сообщает inkazan.ru, на выступление актёра, приуроченное к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Казань потратит 1,07 млн рублей, это следует из данных на портале госзакупок.

Отмечается, что Дюжев должен будет провести на сцене не менее получаса, он будет петь вместе с другими артистами.

Ранее появилась информация, что Дюжева попросили покинуть модный показ Валентина Юдашкина от лица его родных якобы из-за того, что актёр говорил с репортёрами о болезни дизайнера.

Позже актёр прокомментировал новость, растиражированную 5 ноября СМИ о том, что его выгнали с шоу модельера. Дюжев сказал, что ему стыдно за журналистов, которые выставили его в неприглядном виде, приписав ему конфликт с Юдашкиным. Он добавил, что статьи в СМИ никак не смогут повлиять на его отношения с модельером и его семьёй.