Шукшина привела "железные" доказательства того, что Зеленский - российский агент

Объяснение поведению президента Украины Владимира Зеленского нашла российская актриса Мария Шукшина.

По её словам, на сегодняшний день уже стало очевидно, что он (Зеленский) — российский агент.

В качестве аргументов Шукшина приводит "достижения" бывшего коллеги по актёрскому цеху, отмечая, что "всего за два месяца он принёс очень много пользы":

основательно "выдоил Запад на деньги", причём "безвозмездно", поскольку все понимают — отдавать будет некому, ведь Украина как государство перестанет существовать;

зачистил для российского бизнеса поле — из страны заставили уйти всех иностранных конкурентов русских предпринимателей;

"очистил" все оружейные склады Запада — "даже Шольц заявил, что у бундесвера заканчивается оружие "для себя";

"выключил (фактически) газ у всей Европы, отправив ее в средневековье";

практически разорил водителей, фермеров, бизнесменов в ЕС и США;

"собрал все дно украинской нацистской субкультуры — татуированных добровольцев, наемников, маргиналов, идиотов, маньяков, убийц из Европы и других стран в одно место", облегчив русским задачу "оперативно доставить их к Бандере";

объединил народ России вокруг своего Лидера — "такой мощной поддержки действий Президента и его кабинета Россия не знала";

"отправил в эмиграцию весь петушиный бомонд нашей эстрады и кино";

укрепил рубль;

подарил русским Донбасс…

К слову, "озарение" по поводу роли Зеленского в улучшении жизни в России посетило не только Марию Шукшину — об этом пишут и некоторые иностранные Telegram-каналы:

"На мой взгляд, Зеленский играет по российскому сценарию. Он русский игрок. Единственная причина, по которой он жив", — Aurax.