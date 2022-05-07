Объяснение поведению президента Украины Владимира Зеленского нашла российская актриса Мария Шукшина.
По её словам, на сегодняшний день уже стало очевидно, что он (Зеленский) — российский агент.
В качестве аргументов Шукшина приводит "достижения" бывшего коллеги по актёрскому цеху, отмечая, что "всего за два месяца он принёс очень много пользы":
основательно "выдоил Запад на деньги", причём "безвозмездно", поскольку все понимают — отдавать будет некому, ведь Украина как государство перестанет существовать;
зачистил для российского бизнеса поле — из страны заставили уйти всех иностранных конкурентов русских предпринимателей;
"очистил" все оружейные склады Запада — "даже Шольц заявил, что у бундесвера заканчивается оружие "для себя";
"выключил (фактически) газ у всей Европы, отправив ее в средневековье";
практически разорил водителей, фермеров, бизнесменов в ЕС и США;
"собрал все дно украинской нацистской субкультуры — татуированных добровольцев, наемников, маргиналов, идиотов, маньяков, убийц из Европы и других стран в одно место", облегчив русским задачу "оперативно доставить их к Бандере";
объединил народ России вокруг своего Лидера — "такой мощной поддержки действий Президента и его кабинета Россия не знала";
"отправил в эмиграцию весь петушиный бомонд нашей эстрады и кино";
укрепил рубль;
подарил русским Донбасс…
К слову, "озарение" по поводу роли Зеленского в улучшении жизни в России посетило не только Марию Шукшину — об этом пишут и некоторые иностранные Telegram-каналы:
"На мой взгляд, Зеленский играет по российскому сценарию. Он русский игрок. Единственная причина, по которой он жив", — Aurax.
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