Земцова в шоу "ОК на связи!" описала суровые условия на съёмках "Эпидемии"

Российская актриса Наталья Земцова в онлайн-шоу "ОК на связи!" рассказала о воспитании детей. Также звезда сообщила о трудностях во время съёмок сериала "Эпидемия" в Карелии.

"В конце мы начали "сыпаться" из-за холода, но при этом были на адреналине. Вариантов других не было. Ты заболел и всё равно идёшь плавать в холодной воде", — заявила Земцова.

Вместе с этим она отметила, что в ходе работы актриса и её коллеги "отчистились", так как на территории не было связи.

Ещё выяснилось, что Земцову нельзя назвать строгой мамой, как и актрису Агату Муцениеце. Она разрешает детям делать всё, что они хотят, подчеркнула собеседница "ОК на связи!".

"У нас дети могут есть грязь с пола", — сказала Земцова.

Ранее писатель Стивен Кинг положительно оценил российский сериал "Эпидемия". Как подчеркнул популярный автор, в этом произведении все пьют водку.