Российская актриса Наталья Земцова в онлайн-шоу "ОК на связи!" рассказала о воспитании детей. Также звезда сообщила о трудностях во время съёмок сериала "Эпидемия" в Карелии.
"В конце мы начали "сыпаться" из-за холода, но при этом были на адреналине. Вариантов других не было. Ты заболел и всё равно идёшь плавать в холодной воде", — заявила Земцова.
Вместе с этим она отметила, что в ходе работы актриса и её коллеги "отчистились", так как на территории не было связи.
Ещё выяснилось, что Земцову нельзя назвать строгой мамой, как и актрису Агату Муцениеце. Она разрешает детям делать всё, что они хотят, подчеркнула собеседница "ОК на связи!".
"У нас дети могут есть грязь с пола", — сказала Земцова.
Ранее писатель Стивен Кинг положительно оценил российский сериал "Эпидемия". Как подчеркнул популярный автор, в этом произведении все пьют водку.
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