Блогер Гурьянова: Киркоров вступился за Галкина ради поддержки влиятельных геев

Блогер Аксинья Гурьянова рассказала, для чего поп-король российской эстрады выступил в защиту юмориста Максима Галкина, которого журналистка Маргарита Симоньян обвинила в наличии нетрадиционной сексуальной ориентации.

Гурьянова напомнила, что своей карьерой Киркоров обязан легендарной певице и по совместительству жене Галкина Алле Пугачёвой. А назвав её супруга "геем", тележурналистка оскорбила и её саму. К тому же поговаривают, что одним из спонсоров звёздной четы является "высокий" покровитель Галкина.

Однако имя этого покровителя не называется на публике, потому что это звучало бы как угроза в его адрес, отметила блогер.

"Заметьте: Галкин официально не опроверг заявление Симоньян. Не удивлюсь, что Киркоров также получал поддержку от источников Галкина", — сказала Гурьянова в беседе с Телеканалом "360".

Блогер убеждена, что Киркоров говорит то, что утверждено его кураторами, и все сделанные им заявления — не его собственного сочинения. Поп-король знал, что если он будет защищать Галкина, часть поклонников может от него отвернуться.

"Киркоров сделал выбор между своими поклонниками и защитой гей-меньшинств в политике и бизнесе", — заключила Гурьянова.

Блогер добавила, что сделав заявление в защиту Галкина, Киркоров обеспечил себе будущую финансовую поддержку со стороны влиятельных геев.