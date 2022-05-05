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Автор Петр Ермилин

Политолог Сатановский сравнил Урганта с Иудой: очень похоже

Шоу-бизнес

Российский телеведущий Иван Ургант снова нашёл своё место в этой жизни, о чём явно свидетельствуют намеченные на лето его гастроли в ФРГ. И это не может не радовать, считает политолог Евгений Сатановский.

Политолог Сатановский сравнил Урганта с Иудой: очень похоже

По мнению эксперта, выбор Ургант сделал правильный, поскольку на Первом канале его юмор пока никому не нужен и неизвестно, понадобится ли вообще, а кушать и кормить команду нужно уже сейчас.

Аналитик заметил, что для таких людей, как Ургант, которые называют себя "элитой", не стоит вопрос, этично ли устраивать гастрольный чёс по вражеским тылам в разгар военных действий. Причём страна, в которую он едет выступать, шлёт горы вооружения, военной техники и боеприпасов для борьбы с российской армией.

"Он истинный интернационалист. Ему совершенно всё равно, кто ему платит. Были бы гонорары солидными, да райдер правильный. Отели, транспорт, кормёжка… Не про это ли была библейская история насчёт 30 сребреников? Иуда, помнится, на ней в историю вошёл. Правда, не совсем так, как люди это обычно предпочитают делать, но ведь вошёл же! Тоже оказался своего рода шоумен. Как Ургант, только древний. А так — очень похоже", — высказался политолог.

Он добавил, что пока российские военные будут драться с нацистами, Ургант будет гастролировать по Германии и зарабатывать деньги, играя на ёё подмостках свое "чёртово шоу", и наслаждаться европейской цивилизацией.

Ранее телеведущий Борис Корчевников обяъснил, почему больше никогда не поедет отдыхать в Германию и Турцию.

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Автор: Петр Ермилин
Темы россия украина германия шоу-бизнес иван ургант евгений сатановский
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