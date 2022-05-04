Бузова в откровенном платье засмущала Гном Гномыча

Ольга Бузова атаковала сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Звезда требовала от мальчика сделать ей комплимент, однако ребёнок совсем засмущался.

Ольга Бузова поймала ребёнка в свои объятия на юбилейном концерте в Кремлёвском дворце Филиппа Киркорова.

"Скажи, как я шикарно выгляжу. Мне ещё никто сегодня не делал комплименты", — наседала звезда "Дома-2" на маленького фигуриста.

Александр Плющенко отказывался говорить лестные слова "тёте Оле".

Сергей Лазарев попытался вступиться за мальчика, отметив, что он говорил Бузовой комплименты.

Ольга настаивала на том, чтобы высказался мальчик. В конце концов от ребёнка потребовали сказать, кто красивее — его мама или "тётя Оля".

Мальчик дипломатично отметил, что они одинаково красивы.

Бузова вышла в свет в этот день в откровенном платье с оголённым бедром.

Ранее Ольга Бузова призналась, что негодует от отношения бренда Chanel к российским клиентам. Звезда "Дома-2" потребовала вернуть ей деньги за ранее купленные у Chanel вещи.