Телеведущую Ксению Собчак насмешила поразительная схожесть, с которой развиваются все романтические отношения рэп-исполнителя Тимати.
Блогер обратила внимание своих подписчиков на стандартный набор ювелирных украшений, который получает каждая новая возлюбленная музыканта, когда начинает с ним встречаться.
По мнению Собчак, девушек Тимати вообще можно с лёгкостью распознать по конкретным браслетам, кольцам и подвескам, которые постепенно появляются на них в процессе встреч с Тимати.
"Фавориткам мгновенно дарится браслет Cartier Love (в бриллиантовой версии, у него самого такой же), чуть позже будет кольцо с булыжником (нет сомнений). И еще распознать можно по двум крестам-подвескам", — поделилась наблюдениями телеведущая.
Собчак обратила внимание на этот момент после выхода Тимати в свет с очередной девушкой, моделью Валентиной Ивановой. Пара сходила на юбилейное шоу Филиппа Киркорова.
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