Журналистка, видеоблогер, ведущая авторского шоу на YouTube Алёна Жигалова уличила украинского певца Андрея Данилко во лжи и считает, что артист сошёл с ума.
Жигалова заявила, что Данилко ей не звонил и не писал, как он об этом рассказывает. Журналистка предположила, что у артиста, который многим известен под псевдонимом Верка Сердючка, началась "белка".
"Он заявлял, что сначала мне звонил, но я якобы не взяла трубку. Потом он мне написал, но вроде как я не прочитала. Это всё неправда. Ничего подобного не было, к нему явно пришла белка", — заявила журналистка.
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