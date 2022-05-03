Шахназаров раскрыл имена гомосексуалистов в шоу-бизнесе: "Впрягся за Галкина"

Журналист Михаил Шахназаров убеждён, что Филипп Киркоров не просто так заступился за Максима Галкина после скандального заявления Маргариты Симоньян. Ранее главный редактор Russia Today заявила, что Максим Галкин женился на Алле Пугачевой для прикрытия своей ориентации. На защиту пародиста встал Киркоров и посоветовал Симоньян не лезть не в свои дела.

Шахназаров полагает, что представители нетрадиционной сексуальной ориентации всегда пытаются отстоять права друг друга. По мнению журналиста, к гомосексуалистам в российском шоу-бизнесе относятся не только Галкин и Киркоров, но и Сергей Лазарев.

"Киркоров впрягся за Галкина, что и неудивительно. Заговорил об охоте на ведьм, о том, что это выгодно нашим западным "партнёрам". Ложь. Западным партнёрам выгоднее тиражирование киркоровых, галкиных и лазаревых", — указывает публицист в своём Телеграм-канале.