Представители Киркорова опровергли его возможную эмиграцию в Израиль

В последнее время среди поклонников российского исполнителя Филиппа Киркорова ходили слухи о том, что он может последовать примеру своих коллег и эмигрировать из России.

А тот факт, что певец встал на защиту Аллы Пугачёвой и Максима Галкина, которые сейчас живут в Израиле, лишь подогрел эти домыслы. Многие посчитали, что король российской поп-сцены тоже планирует переехать в эту жаркую страну.

Чтобы подтвердить или опровергнуть эти слухи, журналисты канала РЕН ТВ обратились с этим вопросом к пресс-секретарю Киркорова Екатерине Успенской.

"Филипп не читает Telegram-каналы и не имеет планов на миграцию", — ответила Успенская.

То же самое сказал и концертный директор Киркорова Артём Кияшко, сообщивший, что разговоры о предполагаемой эмиграции артиста не имеют ничего общего с реальностью.