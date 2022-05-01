Полный sold out: Галкин распродал все билеты на свои концерты в Израиле

Юморит Максим Галкин до сих пор находится со своей супругой Аллой Пугачёвой в Израиле, куда он улетел сразу после начала российской спецоперации на Украине.

Звёздная пара совсем не торопится возвращаться на родину. Более того, Галкин собирается устроить в июне большой концертный тур по израильским городам.

Первоначально артист собирался провести восемь концертов, но из-за большого количества желающих увидеть его выступления их станет 13. Уже организован ещё один дополнительный концерт.

Все билеты на израильские выступления Галкина уже проданы. Согласно информации с сайта по продажам билетов, на них не осталось ни единого свободного места.

Ранее сам Галкин в своём видеообращении к поклонникам сообщал, что билеты на его концерты в Израиле очень неплохо продаются.

Ранее тележурналист Маргарита Симоньян нелицеприятно высказалась о Галкине, выразив своё возмущение его лёгким отношением к Родине, и сообщив, что не может спокойно слушать, как артист "обливает помоями" Россию, греясь на израильском солнце. Также Симоньян заявила о нетрадиционной ориентации артиста.