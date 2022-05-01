Суд отказался взыскивать с Большого театра 95 млн рублей по иску Волочковой

Суд отказал балерине Анастасии Волочковой в взыскании с Большого театра 95 млн рублей в качестве компенсации за увольнение 19-летней давности. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

По его данным, защита Волочковой намерена обжаловать решение суда. При этом, как рассказал адвокат балерины Евгений Корчаго, судебное постановление им пока не зачитали.

"Суд отказал в удовлетворении исковых требований. Сегодня решение не зачитывали, посмотрим, как суд его мотивирует, и будем обжаловать", — приводит его слова канал.

Как утверждает Волочкова, в 2003 году Большой театр уволил её, не имея на то законных оснований. Осенью 2021 года суд уже отказал балерине в выплате 200 млн рублей за нанесённый моральный вред.