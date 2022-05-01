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Автор Светлана Нерадовская

Светлаков о разговорах, что он покинул Россию: "Врут"

Шоу-бизнес

Актёр Сергей Светлаков высказался по поводу слухов о своём отъезде из России, обвинив распространяющих их во лжи.

Светлаков о разговорах, что он покинул Россию: "Врут"

Россияне выдвинули такое предположение после того, как был отменён концерт Светлакова "Прожекторперисхилтон" в апреле в Москве.

По слухам, перенос концерта был вызван "отсутствием в стране его главных артистов" — Светлакова и Гарика Мартиросяна.

Когда же самого Светлакова спросили, не уехал ли он из России, актёр ответил более чем лаконично.

"Врут", -сказал артист.

Светлаков пояснил, что сейчас занят семейными делами, был в Нальчике у родных, а сейчас находится в Екатеринбурге. Он пообещал зрителям, что его концерты состоятся осенью.

"По творческим планам — всю весну-лето, видимо, пишем-созидаем. Надеюсь, осенью встретимся со зрителем", — сказал Светлаков.

В своём видеообращении артист заверил, что никуда не собирается уезжать из России, но и только в Москве всё время сидеть не планирует. По словам Светлакова, у него в других городах РФ есть много родственников, с которыми он и его дети мечтают встретиться.

 

 

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Автор: Светлана Нерадовская
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