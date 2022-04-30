После начала военной спецоперации по защите Донбасса многие российские знаменитости покинули страну. В числе первых оказались Максим Галкин и Алла Пугачёва. Семья переехала в Израиль, а в России артистов многие считают предателями.
Телеведущая Маша Ефросинина рассказала о недавнем разговоре с Галкиным в эфире украинского телеканала. По её словам, юморист признался, что потерял на родине абсолютно всё.
"Он не давал мне права разглашать подробности, но скажу так: замка нет. Всё забрано, готовится уголовное дело, его по полной программе вычёркивают, очерняют в прессе", — рассказала телеведущая.
Ефросинина заявила, что сейчас Максим Галкин переживает то, чего опасаются все артисты. По её мнению, он никогда не вернётся в Россию.
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Самыми распространенными странами, куда уехали российские знаменитости, стали Израиль, Испания, Латвия и Эстония.