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Автор Мария Карева

Ефросинина заявила, что Галкин лишился замка в деревне Грязь: "Он потерял всё"

Шоу-бизнес

После начала военной спецоперации по защите Донбасса многие российские знаменитости покинули страну. В числе первых оказались Максим Галкин и Алла Пугачёва. Семья переехала в Израиль, а в России артистов многие считают предателями.

Телеведущая Маша Ефросинина рассказала о недавнем разговоре с Галкиным в эфире украинского телеканала. По её словам, юморист признался, что потерял на родине абсолютно всё.

"Он не давал мне права разглашать подробности, но скажу так: замка нет. Всё забрано, готовится уголовное дело, его по полной программе вычёркивают, очерняют в прессе", — рассказала телеведущая.

Ефросинина заявила, что сейчас Максим Галкин переживает то, чего опасаются все артисты. По её мнению, он никогда не вернётся в Россию.

 

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Автор: Мария Карева
россия израиль максим галкин
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