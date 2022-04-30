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Автор Камиль Джабраилов

Стилист Сергей Зверев лишился доходов: "Не могу работать кондуктором"

Шоу-бизнес

Стилист и шоумен Сергей Зверев лишился источников дохода и живёт за счёт накопленных средств. Ему пришлось закрыть все свои салоны красоты в Москве и ждать новых концертов.

Стилист Сергей Зверев лишился доходов: "Не могу работать кондуктором"

"Все салоны красоты, которыми я владел, закрылись. В Москве очень дорогая аренда", — передаёт слова Зверева "Собеседник".

По словам стилиста, с подобной проблемой столкнулись все его коллеги. Вести приём клиентов на дому он не хочет, к тому же, большая их часть покинула Россию, добавил Зверев.

Артист решил сосредоточиться на карьере певца и шоумена. Однако и эта сфера не приносит желаемого дохода из-за сократившегося числа выступлений. Поэтому Зверев пока живёт на накопленные сбережения.

"Я не могу работать ни водителем, ни кондуктором. У меня нет такого навыка. Пока пою и занимаюсь экологией", — сказал он, напомнив о необходимости защиты озера Байкал.

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Автор: Камиль Джабраилов
Темы сергей зверев
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