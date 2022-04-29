Российская спецоперация задела практически все сферы жизни. Шоу-бизнес не остался в стороне — многие российские артисты критикуют действия властей и покидают родную страну.
Особый резонанс вызвали действия Максима Галкина, Чулпан Хаматовой и Татьяны Лазаревой. Российский политик, журналист и театральный критик Елена Ямпольская предложила внести в список иностранных агентов тех медийных личностей, которые оскорбляют власть и вооруженные силы РФ. Депутат Госдумы Елена Драпеко считает, что идея достаточно разумна и её можно вынести на обсуждение. Всех уехавших за рубеж артистов к иноагентам причислять она бы не стала, а лишь тех, "кто выступает против России".
"И, конечно, запретить им выступать в России и на радиоканалах, вещающих на Россию", — заявила депутат.
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Самыми распространенными странами, куда уехали российские знаменитости, стали Израиль, Испания, Латвия и Эстония.