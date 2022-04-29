Сбежавших Галкина, Лазареву и Хаматову планируют признать иноагентами в РФ

Российская спецоперация задела практически все сферы жизни. Шоу-бизнес не остался в стороне — многие российские артисты критикуют действия властей и покидают родную страну.

Особый резонанс вызвали действия Максима Галкина, Чулпан Хаматовой и Татьяны Лазаревой. Российский политик, журналист и театральный критик Елена Ямпольская предложила внести в список иностранных агентов тех медийных личностей, которые оскорбляют власть и вооруженные силы РФ. Депутат Госдумы Елена Драпеко считает, что идея достаточно разумна и её можно вынести на обсуждение. Всех уехавших за рубеж артистов к иноагентам причислять она бы не стала, а лишь тех, "кто выступает против России".

"И, конечно, запретить им выступать в России и на радиоканалах, вещающих на Россию", — заявила депутат.