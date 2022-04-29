Безруков предложил вернуть советские сказки на ТВ: "Талантливые работы"

Актёр Сергей Безруков предложил вернуть на экраны советские мультфильмы и сказки. Артист убеждён, что дети будут с удовольствием смотреть добрую сказку "Морозко", детский фильм с элементами фэнтези "Королевство кривых зеркал" и весёлый мюзикл "Приключения Буратино".

Безруков отметил, что главной целью советского кинематографа являлось создание правильного восприятия жизни у ребёнка. Детские фильмы учат дружить, уважать старших, быть честными и смелыми.

"А какие талантливые актёрские работы. Достаточно вспомнить гениальную Бабу Ягу Георгия Милляра или Марфушу Инны Чуриковой. Совершенно ведь потрясающие образы. Ну а юная Елена Проклова в "Снежной Королеве" разве заслуживает меньшей любви, чем "Холодное сердце"? — написал Безруков.