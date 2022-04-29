Певец Джанго: у Лёвы и Шуры Би-2 позиция "врагов государства"

Решение музыкантов из группы Би-2 отменить концерт в Омске за несколько минут до начала из-за баннера "Zа президента", как нельзя лучше показывает отношение рокеров к стране, заявил певец Джанго.

По словам Джанго, ранее Лёва и Шура заявляли, что придерживаются нейтральной позиции по спецоперации на Украине, но плакат с буквой Z расставил всё на свои места.

"Нейтральная позиция была бы такая: есть Z — играем с Z, нет Z — играем без Z. Вот это нейтральная позиция, а у них позиция врагов государства", — заявил певец в беседе с 5-tv.ru.

Кроме того, Джанго подчеркнул, что Лёва Би-2 вырос не в России, где ему привили западный "культурный код".

"Ребятишки выросли в Австралии — это их мир, они люди Запада. Сейчас мы воюем с Западом, соответственно, нужно занимать либо одну сторону, либо другую", — резюмировал исполнитель.