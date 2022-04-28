Журналист Медведев призвал не путать популярность звезд с патриотизмом

Журналист ВГТРК Андрей Медведев заявил, что ненужно путать популярность звёзд с патриотизмом.

Комментируя отмену выступления Сергея Лазарева на концерте "ZaРоссию" в Липецке, Медведев сказал, что организаторы концерта в первую очередь смотрят на популярность артиста.

"Позиция чиновников — пригласить кого-нибудь, лишь бы этот человек был более-менее популярен, чье имя на слуху", — сказал Медведев в беседе с изданием "Взгляд".

При этом Медведев удивлён, что на концерт не пригласили Вадима Степанцова, Романа Воронина (Рем Дигга) или Юлию Чичерину, которая постоянно посещает Донбасс и даже вешала флаг на освобождённой территории. Журналист уверен, что чиновники даже не знают кто эти люди. При этом Медведев уточнил, что есть и другие чиновники, которые помогали жителям Донбасса и понимают всю ситуацию.

"Дело здесь не в артистах, а в качестве чиновников, их менталитете. А менталитет чиновников заключается в том, что им кажется, что "Голубой огонек" во всех смыслах каким-то образом связан с патриотизмом", — заявил Медведев.