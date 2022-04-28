Белорусский певец Тима Белорусских пострадал после беседы с журналистом Юрием Дудём*. Исполнитель предстал перед судом за слова, которые наговорил в интервью.
Летом 2021 года на YouTube вышло интервью Тимы Белорусских. В беседе с Юрием Дудём исполнитель хита "Незабудка" наговорил то, что было признано судом Белоруссии несоответствующим действительности.
Как сообщает Telegram Baza, судебную тяжбу с певцом начали его бывшие продюсеры, супруги Розниченко. Бывшим соратникам исполнителя пришлись не по душе слова слова Тимы про контракт и про отношение в коллективе. Владельцы лейбла одержали победу в суде.
Смолевичский районный суд Минской области признал высказывания Белорусских ложными, а также порочащими честь, достоинство и деловую репутацию продюсеров. Суд призвал опровергнуть недостоверные заявления и удалить интервью с YouTube.
В апреле 2021 года исполнителя хитов "Незабудка" и "Витаминка" Тиму Белорусских судили по статье о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта.
* признан в России иноагентом.
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