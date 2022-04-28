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Автор Елена Былкина

После интервью Дудю* Тиму Белорусских призвали к ответу через суд

Шоу-бизнес

Белорусский певец Тима Белорусских пострадал после беседы с журналистом Юрием Дудём*. Исполнитель предстал перед судом за слова, которые наговорил в интервью.

После интервью Дудю* Тиму Белорусских призвали к ответу через суд

Летом 2021 года на YouTube вышло интервью Тимы Белорусских. В беседе с Юрием Дудём исполнитель хита "Незабудка" наговорил то, что было признано судом Белоруссии несоответствующим действительности.

Как сообщает Telegram Baza, судебную тяжбу с певцом начали его бывшие продюсеры, супруги Розниченко. Бывшим соратникам исполнителя пришлись не по душе слова слова Тимы про контракт и про отношение в коллективе. Владельцы лейбла одержали победу в суде.

Смолевичский районный суд Минской области признал высказывания Белорусских ложными, а также порочащими честь, достоинство и деловую репутацию продюсеров. Суд призвал опровергнуть недостоверные заявления и удалить интервью с YouTube.

В апреле 2021 года исполнителя хитов "Незабудка" и "Витаминка" Тиму Белорусских судили по статье о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта.

* признан в России иноагентом.

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Автор: Елена Былкина
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