Лоза об отъёме Западом яхт российских бизнесменов: "Обыкновенный грабёж"

С началом военной спецоперации России на Украине Запад начал активно вводить санкции против российских бизнесменов и арестовывать их собственность по всему миру. Так, только во Франции с 24 февраля было арестовано четыре яхты, шесть вертолетов и порядка 30 объектов люксовой недвижимости.

Но всё это больше похоже на обычный грабёж. Такое мнение высказал певец и композитор Юрий Лоза.

Он считает, что действия Запада по отъёму у олигархов их дорогих "зарубежных игрушек" никак не помогут Украине и не ослабят Россию. А всё, что отобрали французы, уже давно не является российским — это куплено на деньги, вывезенные из России, которые, конечно же, обратно никто не собирался возвращать.

Музыкант также выразил недоумение по поводу того, как конфискованные яхты могут помочь Украине, если только власти Франции не собираются в них размещать беженцев оттуда.

"Короче, всё это напоминает обыкновенный грабёж, а скорее всего, им и является", — констатировал Лоза.