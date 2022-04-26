Собчак спасает свои сбережения покупкой недвижимости за границей

Телеведущая Ксения Собчак оправдалась за покупку дорогостоящей квартиры в Дубае. По её словам, сейчас только так можно спасти свои накопления от инфляции.

"Насколько я знаю, у нас в дружественных странах любой гражданин России может честно и спокойно покупать себе недвижимость. Насколько я помню, Арабские Эмираты дружественная нам страна", -сказала Собчак.

Блогер посоветовала россиянам последовать её примеру, и обязательно вкладывать хотя бы часть средств в приобретение недвижимости. Только так, по мнению журналистки, можно быть спокойной за сохранение своих капиталов.

"У меня примерно 30 процентов от общего портфеля сейчас будет инвестировано в недвижимость, потому что я считаю, что во время инфляции это, наверное, не очень ликвидная история, но зато она позволяет сохранить какую-то часть капитала", -посоветовала Собчак.

После начала спецоперации на Украине Собчак в числе прочих знаменитостей улетела за границу, в Израиль. По словам блогера, даже на отдыхе она активно работала. Позже тележурналистка вернулась в Москву, хоть и не надолго — недавно её снова видели в аэропорту, улетающей в Тель-Авив. Теледива заверила, что её поездка — исключительно рабочая.